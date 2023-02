Jaar na de windvlaag en gewonden: Opblaasbare finishboog moet voor veilige Knakworstrennen zorgen

Den Bosch wil naar 1000 deelscoo­ters en -fietsen en houdt de deur open voor bakfietsen en stepjes

DEN BOSCH - De groene deelscooters en -fietsen zijn in Den Bosch zowel geliefd als gehaat. Maar linksom of rechtsom: je gaat ze in de toekomst nog véél meer zien. Den Bosch wil namelijk dat er per 1 juli van dit jaar duizend kunnen rondrijden in de gemeente.