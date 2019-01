Jaarwisseling vol incidenten in Brabant: branden, gewonde door vuurwerk en agenten aangereden door beschonken vrouw

Overzicht + videoHet was een jaarwisseling met de nodige incidenten in Brabant. Naast de nodige branden raakten twee agenten zwaargewond nadat een beschonken vrouw op een politiewagen knalde en raakte een man gewond door vuurwerk in Heesch.

De politie, ambulancemedewerkers en de brandweer spreken over een drukke jaarwisseling. De hulpdiensten werden tussen oudejaarsdag 18.00 uur en nieuwjaarsochtend 02.00 uur zo’n 3150 keer gealarmeerd via het P2000-netwerk, bijna de helft meer vergeleken met een jaar eerder. Dat blijkt uit gegevens van de website Alarmeringen.nl. Via het P2000-netwerk worden politie, brandweer en ambulance opgeroepen bij incidenten. Ook Brabant werd opgeschrikt door de nodige incidenten.

Ongeval met agenten op A2

Twee agenten raakten zwaargewond toen zij op de A2 hulp verleenden aan een automobilist met pech. Toen de automobilist weer kon rijden en de politie in hun auto wilde stappen, reed een personenauto in volle vaart op de dwars op de weg staande politieauto in. De twee agenten, een man en een vrouw, moesten door de brandweer uit de auto worden bevrijd en waren er ernstig aan toe.

Man gewond door vuurwerk

In Heesch raakte maandagnacht een man gewond nadat hij een lijmbus op vuurwerkresten had gegooid. Bij het in brand steken zou een ontploffing plaats hebben gevonden.

Volledig scherm Vuurwerkincident Heesch. © Foto Mallo / Gabor Heeres

Branden

Tijdens de afgelopen jaarwisseling werden verschillende caravans, auto's en prullenbakken in brand gezet. Ook ontmoetingscentrum ‘Ons Keetje’ in Tilburg moest eraan geloven. In Brakel en Poederoijen rukte de brandweer uit voor verschillende branden van caravans, die vol lagen met autobanden.

Hoewel in Den Bosch en Oss ook autobranden waren, spant Veen toch ieder jaar weer de kroon. Het is al jaren een traditie in Veen om rond oud en nieuw auto’s in brand te steken. Dit jaar stonden op de beruchte kruising in Veen twee auto's in brand.