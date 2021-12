Jacques van Gerven uit Valkenswaard winnaar Brabantse Gedichtenwedstrijd

Zet de rechter een streep door de groei van de Efteling?

KAATSHEUVEL - De rechter buigt zich er al maanden over. Mag de Efteling nu wel of niet meer dan vijf miljoen bezoekers per jaar ontvangen? Op papier is het helder: nee. Maar de praktijk maakt het een stuk ingewikkelder want dat papiertje is namelijk oud. ‘Dus geef ons het vertrouwen.’

15 december