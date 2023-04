Jacques Vriens is na 25 jaar weer terug in De Donck: ‘Ze weten in Someren wel hoe ze een toneelstuk aan moeten pakken’

Bart, de entertai­nen­de leraar uit Deurne: ‘Ik hou van aandacht’

DEURNE - Energieker dan Bart van Lierop ga je ze niet krijgen. De Deurnenaar (40) heeft het druk met werk en zijn gezin en is ook nog muzikaal. Woensdag is hij een van de artiesten bij The Royal Music Night op de Markt in Deurne.