Jaguar rijdt in Someren tegen huis aan, bewoonster: ‘We hebben ontzettend geluk gehad’

BRABANTS NIEUWS VAN ZATERDAG Nieuwsover­zicht | Politie waarschuwt voor verslavend ‘hoest­drank­je’ - Jaguar rijdt woonboerde­rij binnen

18:25 Twee van de drie verdachten die zijn opgepakt voor het maandag ontdekte het crystal meth-lab in Zundert, moeten nog zeker veertien dagen in de cel blijven. Verder sluit bakker Nuyens in Zevenbergschen Hoek na 225 jaar de deuren, waarschuwt de politie in Langstraat voor het drankje lean en een varken als huisdier? Angela Verbeek weet niet beter.