Jan Boelhouwer, de burgemeester die klokkenluider werd

Corona­nieuws op een rijtje: dit gebeurde er zaterdag

21 maart Zaterdag werd bekendgemaakt dat de corona-afdelingen in de Brabantse ziekenhuizen bijna vol zijn. 500 tot 700 ziekenhuispatiënten met corona worden deze week vanuit Brabant naar andere ziekenhuizen in het land verplaatst. En er was nog meer nieuws. Een samenvatting.