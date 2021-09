Jan Jetten, PvdA’er die Leefbaarvoorzitter werd, overleden

In memoriamHEESWIJK-DINTHER - Hij was sociaal democraat in hart en nieren, 34 jaar lid van de PvdA, koos voor een grote klus bij zijn FNV in plaats van het pluche in de Tweede Kamer, maar werd uiteindelijk voorzitter van Leefbaar Nederland. Jan Jetten overleed vorige week in zijn woonplaats Heeswijk-Dinther. Hij werd 74 jaar.

Landelijk werd hij vooral bekend als voorzitter van de partij Leefbaar Nederland. Jetten was teleurgesteld in zijn eigen PvdA, en kreeg het verzoek Leefbaar-voorman Jan Nagel, die hij al zijn hele leven kende. ,,Hij was een sociaaldemocraat in hart en nieren”, zegt zijn vrouw Aloysia Jetten, ,,maar Jan Nagel kende hij al zijn hele leven. Toen hij een keer bij ons kwam, en zei dat hij een idee had voor Nederland, is hij mee gaan doen.”

Maar ook in Brabant was hij actief. Jetten was één van de initiatiefnemers van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, en kartrekker van het Sociaal Economische Overlegorgaan Brabant, dat later SER Brabant werd, en daarna Brabant Advies. ,,Toen het zo slecht ging in Brabant, toen DAF failliet ging, en het zo slecht ging met Philips, toen wilde iedereen maar subsidies uit Den Haag. Dat vond Jan een slecht idee, hij vond dat we het hier moesten oplossen, met elkaar.” Jettens strijd voor een beter en sterker Brabant bleven niet onopgemerkt; hij werd al op jonge leeftijd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij was in 1990 de eerste die de prijs Hertog Jan van Brabant uitgereikt kreeg, een provinciale onderscheiding voor mensen die zich langdurig en bijzonder inzetten op maatschappelijk terrein.

Jan Jetten was al lange tijd ziek en is inmiddels in besloten kring begraven. Hij laat behalve zijn vrouw, vijf kinderen en kleinkinderen na.