Jan, Sjoerd en Mia zijn klaar voor de hitte: heel veel extra rondjes in Cuijks verpleeghuis Castella

Seksuele misstanden ook in Brabantse vrouwenge­van­ge­nis: ‘Situatie vergelijk­baar met die in Nieuwer­sluis’

HELMOND/EVERTSOORD - Ook in vrouwengevangenis Ter Peel in Evertsoord hebben gedetineerden te maken met grensoverschrijdend gedrag, seksuele intimidatie en machtsmisbruik. De situatie is vergelijkbaar met die in Nieuwersluis, waar Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoek doet naar vermeende misstanden.

