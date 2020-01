Jan Smits (79) mocht op zijn achtste op ballet en dat was heel bijzonder in die tijd

Kaart Aantal meldingen van verwarde personen hard gestegen in Brabant

24 januari Het aantal meldingen van personen met verward gedrag stijgt al zeven jaar. De politie registreerde in 2012 in totaal 44,5 duizend incidenten, vorig jaar waren dit er bijna honderdduizend. Ook in Brabant is het hard gestegen van 4884 meldingen in 2012 naar 11.967 in 2019. Dit blijkt uit analyse van politiecijfers.