Janek (65), die zwaargewond werd gevonden in huis Grave, is overleden

Hij werd op Hemelvaartsdag in de ochtend gevonden in de woning aan de Infirmerie. Hij was niet aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis gebracht. Niet duidelijk is wanneer of hoe hij gewond is geraakt. De politie acht het goed mogelijk dat dat eerder is gebeurd en dat hij pas op 10 mei, Hemelvaartsdag, buiten bewustzijn is geraakt.