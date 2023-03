Janny (43) staat na hersenbloeding weer op de planken: ‘Toneelspelen is therapie op zich’

Spinders­pad dicht voor verkeer: de paddentrek is begonnen

LOON OP ZAND - Het Spinderspad ter hoogte van Landgoed Huis ter Heide in Loon op Zand is sinds donderdag afgesloten voor verkeer. Nu de temperatuur stijgt, is de paddentrek begonnen. Om te voorkomen dat de beestjes plat worden gereden, blijft de weg vijf á zes weken dicht.