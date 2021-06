Je coronaprik in het gele vaccinatieboekje af laten stempelen: zo doe je dat (alsnog) in Brabant

Het was tot nu toe een uitdaging om de coronaprik in het gele vaccinatieboekje te laten noteren, maar de GGD is nu volledig overstag. Wie de prik al lang en breed in zijn of haar bovenarm heeft, kan alsnog een stempel ophalen bij vaccinatielocaties in Brabant.

Tot voor kort gingen GGD-afdelingen in het land zeer verschillend om met stempels in het gele vaccinatieboekje. Dat leidde soms tot een chaos. Op de ene plek kreeg je wel een vaccinatiebewijs, maar in andere delen van Nederland niet.

De GGD's in Brabant zetten de stempels komende week wel. Krijg je een vaccin, dan zet de medewerker van de GGD de stempels vanaf aanstaande maandag direct in het boekje.

Gele boekje

Een stempel in het gele boekje is wel zo handig, zeker als je op reis gaat naar het buitenland. Op het vliegveld kan de controleur dan in één oogopslag zien dat je ingeënt bent. De coronavaccinatie staat dan gebroederlijk naast andere inentingen, tegen bijvoorbeeld gele koorts of hepatitis.

Dat spaart tijd, vooral omdat het veelbesproken coronapaspoort nog niet in gebruik is genomen. De GGD benadrukt wel dat een geel boekje niet hetzelfde is als een vaccinatiebewijs. Dat moet meestal alsnog mee, als een mooie reis op de planning staat.

50.000 bestellingen

Natuurlijk heeft niet iedereen zo’n geel boekje in het bezit. Wie het wel in huis heeft, kreeg in het verleden waarschijnlijk al eens een reisprik. Als dat niet zo is, kun je er wel erg makkelijk aankomen. Bestellen is mogelijk via de site van de uitgever: www.sdu.nl.

De uitgeverij meldde vrijdagochtend al dat het momenteel stormloopt met die bestellingen. Waar in toptijden normaal gesproken een paar duizend boekjes tegelijk worden verzonden, kreeg SDU nu in korte tijd 50.000 aanvragen binnen. De uitgever liet tevens weten dat geïnteresseerden zich nu druk hoeven te maken over die aantallen. SDU heeft naar eigen zeggen meer dan genoeg boekjes op voorraad en verwacht geen vertragingen in de levering.

Heb je jouw vaccinaties al gehad, maar nog geen stempel?

De meeste vaccins tegen het coronavirus werken pas echt goed na twee prikken. Volgens de GGD is het dus verstandig om bij beide prikken het gele boekje mee te nemen. Voor elke vaccinatie krijgt de gevaccineerde een stempel. Mocht dat stempel nou bij de eerste prik nog niet voor handen zijn geweest, dan kunnen bezoekers die eerste stempel alsnog krijgen bij de tweede vaccinatie.

GGD Hart voor Brabant doet dat vanaf maandag 7 juni op de vaccinatielocaties. ‘Meld wel bij de host dat je hiervoor komt. Hij of zij wijst je dan naar de juiste balie. En vergeet niet om de print van je registratiebewijs mee te nemen dat je hebt gekregen toen je je laatste prik kreeg’, laat Hart voor Brabant weten.

GGD West-Brabant doet dat op de vaccinatielocatie aan het Breepark in Breda, ook vanaf maandag 7 juni. Vergeet niet om de print van je registratiebewijs mee te nemen dat je hebt gekregen toen je je laatste prik kreeg. Neem ook een identificatiebewijs.

Bij GGD Brabant-Zuidoost kan je binnenkort ook voor een stempel in het gele boekje terecht. Ze zetten al een stempel vanaf vrijdag 4 juni als je geprikt bent, maar voor een stempel achteraf kan je binnenkort ook terecht. Waar en wanneer dat is, laat de GGD nog weten. Dit gebeurt in ieder geval niet op één van de vaccinatielocaties of bij het hoofdkantoor in de Witte Dame. Om de stempel achteraf te krijgen, is in ieder geval de registratiekaart nodig die je bij de prik van ons al hebt meegekregen. Hou deze website in de gaten.