Je huisdier koel houden, zo doe je dat

Honden hebben net als mensen last van de warmte. Hoe kun je hen als baasje het beste helpen? Helma van Huet van hondentrimsalon De Buitenom in Groessen adviseert om de vacht goed te onderhouden. ,,De vacht is bedoeld als bescherming voor de hond. Hij vormt zowel bij koude als warmte isolatie. Door goed te borstelen houd je lucht in de vacht en juist die lucht isoleert tegen de warmte.’’



De vacht kort scheren raadt Van Huet af. ,,Bij ons reguleert de huid de hitte. Bij een hond niet. Warmteregulatie gaat bij dat dier via de voetzolen en tong.’’



Hoe verkoel je die voetzooltjes? ,,Door je hond in een badje te zetten. Maar leg geen natte handdoeken op zijn rug. Dat werkt weer averechts’’, zegt Van Huet.