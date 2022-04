Je naam voor eeuwig aan een stukje Romeinse tempel verbinden? Dat kan straks in Cuijk

Nu eerder dit jaar ook de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Land van Cuijk akkoord is gegaan met het Cuijkse plan ter promotie van de Romeinen, staat niks meer de bouw van een tempel in de weg. Bij de Martinuskerk, in de voormalige pastorietuin, want daar is ruimte. Deze locatie ligt niet ver van waar 1800 jaar geleden zo'n echt Romeins bouwwerk stond.