Jellie (84) bezorgt nog altijd met veel plezier de krant: 'Mensen vinden dat ik gek ben, maar dat mogen ze gerust’

Ernstig verwaar­loos­de blinde hond weggehaald bij baasje: ‘Stinkende vacht vol ontlasting’

HEEZE-LEENDE - Een ernstig verwaarloosde 11-jarige blinde hond, is afgelopen woensdag in bewaring genomen in een woning in Heeze-Leende. Dat meldt de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID). De hond had onder meer extreem lange en onverzorgde nagels en zijn vacht was vervuild met ontlasting. Ook met zijn gebit en gewicht was het mis.

14:23