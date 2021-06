Jens (23) uit Overloon krijgt volgende week zijn honderdste coronatest ‘Die wattenstaaf went nooit helemaal’

Nieuwsover­zicht | Cocaïne in uitgeholde boomstam­men - Nieuwe DAF-truck komt eraan

7 juni Bij een machinefabriek in Werkendam is maandagochtend een man om het leven gekomen, hoogstwaarschijnlijk door een ongeluk met een machine. Verder maken de gasten van camping Bovensluis in Willemstad zich grote zorgen en werd een supermarkt in Helmond ontruimd omdat er een plofkraak is gepleegd. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van maandag.