Jesse (18) bezorgt de krant: ‘Er is geen baantje waarmee ik zóveel verdien in zó weinig tijd’

FIJNAART - Bij Jesse Kaufman (18) in Fijnaart gaat de wekker om kwart over vijf, zes dagen per week. Dan staat hij op om nog voor school begint de krant in het dorp te bezorgen. Vervelend om zo vroeg op te staan? ,,Helemaal niet. In het begin was het even wennen, maar nu maakt het me niet meer uit. Ik ben ongeveer anderhalf uur bezig en daarna heb ik de hele dag om te doen wat ik wil.”

Het is donderdagochtend half zes, buiten is nog helemaal donker en heel stil. ,,Soms kom ik iemand tegen die met de hond aan het wandelen is. Maar de meeste mensen slapen nog. Meestal heb ik een muziekje op en zeker als het dan lekker weer is, is het heerlijk om mijn ronde te doen.”

Ook wat voor jou? Brabants Dagblad zoekt meer krantenbezorgers zoals Jesse. Wil jij snel bijverdienen en tijd overhouden. Word freelance krantenbezorger! Als krantenbezorger werk je in de vroege ochtend en je hebt de rest van de dag tijd over voor school of andere verplichtingen. De sportschool heb je niet nodig, je krijgt genoeg beweging om fit te blijven. Meld je aan en ga aan de slag als krantenbezorger van o.a. Brabants Dagblad bij jou in de buurt!

Tijd genoeg

De kranten zijn al bij de familie Kaufman voor de deur afgeleverd. ,,Ik sta een kwartier van tevoren op, dan is het even aankleden en gaan”, zegt hij. Vandaag gaat het wat langzamer dan normaal, want er moet geposeerd worden voor de foto's. ,,Ik heb tijd genoeg, hoor”, lacht hij. ,,Het is niet zo erg als ik een kwartiertje later ben. Normaal gesproken ben ik altijd op tijd. Héél soms verslaap ik me weleens, maar dat is dit jaar nog niet gebeurd.”

Volledig scherm Jesse Kaufman ziet de zon vaak opkomen op zijn bezorgronde. © Pix4Profs/Peter Braakmann

Quote Meteen de eerste dag regende het pijpenste­len. Jesse Kaufman, krantenbezorger voor BN DeStem

Vakantiewerk

Jesse was net zestien toen hij begon als krantenbezorger. ,,Het was zomer, maar meteen de eerste dag regende het pijpenstelen. De ergste bui die ik ooit gehad heb ’s ochtends! Ik kwam helemaal chagrijnig thuis. Vroeg m’n vader ook nog hoe het was gegaan!”

Gelukkig liep de tweede dag beter en inmiddels wil Jesse niet meer zonder zijn bijbaantje. ,,Het verdient echt heel goed. Ik heb ook eens vakantiewerk gedaan in de horeca. Daar verdiende ik vijf euro per uur, dan was ik van ’s ochtends elf tot ’s middags vijf bezig en verdiende ik nog minder dan met kranten bezorgen.”

Quote Ik heb de avonden en het weekend vrij voor andere dingen. Jesse Kaufman, krantenbezorger voor BN DeStem

Zijn bijbaan heeft nog een voordeel: ,,Ik heb de avonden en het weekend vrij voor andere dingen. Vrienden van me werken in de horeca of een supermarkt, die zijn vaak de hele zaterdag bezig. Dan kan ik lekker iets anders doen.”

Volledig scherm Jesse Kaufman leest tussendoor nog even de krant die hij zelf bezorgt. © Pix4Profs/Peter Braakmann

Combineren

Zijn bijbaan is prima te combineren met school, vindt hij. ,,Ik zit op het Florijn College in Breda. Daar heb ik vorig jaar een verkoopopleiding gedaan, nu ga ik verder met ondernemerschap en retail. Het liefst wil ik later een eigen bedrijf beginnen, een autobedrijf. Ik ben gek op auto’s, dat is mijn passie. Een Porsche is mijn favoriete auto. Kijk”, knikt hij naar een parkeerplaats: ,,Daar staat mijn droomauto.”

Quote Ik moet wel goed uitkijken dat ik de goede krant in de goede brievenbus stop. Jesse Kaufman, krantenbezorger voor BN DeStem

Momenteel heeft hij zelfs twee routes. ,,Omdat het vakantie is neem ik die tijdelijk van iemand over. Maar eigenlijk bevalt het me prima, misschien zou ik er wel twee willen blijven doen.” Hij brengt niet alleen de regionale krant rond, maar ook het AD, de Telegraaf, het Financieel Dagblad en Trouw. ,,Maar die landelijke kranten, dat zijn er maar heel weinig. Van sommige maar vijf of zeven. Ik moet wel goed uitkijken dat ik de goede krant in de goede brievenbus stop.”

Gek

Rond de feestdagen gaat hij langs de deuren om zijn adressen gelukkig nieuwjaar te wensen. ,,Dan stoppen mensen me iets toe, soms wel een tientje. Dan merk ik dat mijn werk heel erg gewaardeerd wordt, dat is fijn.” Het geld dat hij verdient, spaart hij. ,,Soms doe ik eens gek en koop ik speakers ofzo. Maar het meeste spaar ik, om op mezelf te gaan wonen. Of voor een auto. Geen Porsche nee, dan moet ik nog wel héél lang sparen. Ik ben nu bezig met rijlessen, waarschijnlijk duurt het niet lang meer voor ik mijn rijbewijs heb.”

Quote Als ik klaar ben, is het helemaal licht. Jesse Kaufman, krantenbezorger voor BN DeStem

Halverwege zijn route wordt de lucht lichter. ,,Als ik klaar ben, is het helemaal licht. Je merkt al dat de dagen al korter worden, in juli was het al licht als ik begon.”

Hij heeft wel vakantie kunnen houden. ,,Daarvoor had ik zelf een vervanger geregeld, zodat ik twee weken met mijn vriendin naar Cadzand kon.” En veel uitgeslapen zeker? ,,Haha, nee, dat niet. Maximaal tot half acht, acht uur. Dat is voor mij ook uitslapen. Ik ben zo gewend aan vroeg opstaan, dat ik zelfs op zondag nog om half zes wakker word. Maar dan draai ik me nog lekker even om.”