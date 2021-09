Jeugdbescherming: cliëntenstop tot eind 2021

Metershoog Michael Jack­son-beeld wacht al twee jaar op nieuwe plek: ‘Ik hoop dat iemand het aandurft’

25 augustus BEST/NUENEN - Het was dé blikvanger van de McDonald's in Best: een tien meter hoog standbeeld van Michael Jackson. Tweeëneenhalf jaar nadat hij letterlijk van zijn sokkel werd gestoten, ligt het beeld van de voormalige ‘King of Pop’ nu in een Nuenense loods te wachten op een nieuwe plek. Die vinden, blijkt lastig.