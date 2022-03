Jeugdbescherming in Brabant blijft onder verscherpt toezicht staan

Dat is al zo sinds juli vorig jaar, omdat kwetsbare kinderen niet tijdig passende hulp kregen. Lange wachtlijsten, problemen in de organisatie en personeelstekorten werden genoemd als de oorzaak. Donderdag werd de verlenging bekendgemaakt.

Marcelle Hendrickx, jeugdzorgwethouder in Tilburg en namens haar Brabantse collega-wethouders aanspreekpunt voor jeugdbescherming, reageert fel op het besluit. Ze heeft er moeite mee dat de hele provincie als één jeugdzorgregio wordt gezien, terwijl in Brabant uit vijf jeugdzorgregio’s bestaat. ‘We vinden het echt jammer dat de verschillende jeugdzorgregio’s niet uitvoeriger apart zijn beschreven’.

Lange wachtlijsten

De inspectie zette de jeugdzorgregio in Brabant al in juli 2021 onder verscherpt toezicht omdat kwetsbare kinderen niet tijdig passende hulp kregen. Lange wachtlijsten, problemen in de organisatie en personeelstekorten werden genoemd als de oorzaak.

Gedurende het verscherpt toezicht werden gesprekken gevoerd met onder meer medewerkers van gemeenten, jeugdbeschermers, jeugdhulpaanbieders, ouders en kinderen. Op basis van die gesprekken kwam de inspectie tot de conclusie dat er stappen zijn gezet, maar dat het verscherpt toezicht nog niet kon worden opgeheven omdat de regio nog onvoldoende ‘in control’ is. Het inspectierapport werd vorige week donderdag gepubliceerd.

Marcelle Hendrickx uit het ‘ongenoegen’ van haar en haar collega’s over de wijze waarop de inspectie rapporteert.

Te veel nadruk op Jeugdbescherming Brabant

Volgens de wethouder ligt de nadruk te veel op Jeugdbescherming Brabant (JBB), een van de vier Gecertificeerde Instellingen (GI) in Brabant die in actie komen als de kinderrechter een jeugdbeschermingsmaatregel oplegt (ondertoezichtstelling, voogdij of reclassering).

De inspectie oordeelt dat JBB er nog niet in is geslaagd kinderen en gezinnen tijdig van de benodigde hulp te voorzien. De drie andere GI’s - de William Schrikker Stichting Jeugdbescherming en Jeugdreclassering, het Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering en Jeugd Veilig Verder - is dat wel gelukt.

Reactie inspectie

De inspectiewoordvoerder geeft desgevraagd aan dat - net als in het vorige rapport van de inspectie - bewust is gekeken naar de samenwerking tussen de verschillende jeugdzorgregio’s in Brabant. ,,Wat wij gedaan hebben is vrij consistent. De nadruk op bovenregionale samenwerking is niet nieuw. Wij hebben gezien dat jeugdbescherming goed functioneert juist daar waar bovenregionaal wordt samengewerkt.”