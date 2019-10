Jeugdboekauteur Rob Ruggenberg uit Best overleden

Ruggenberg, geboren in Wassenaar, was onder meer radiotelegrafist bij de Koninklijke Marine en jarenlang journalist, eerst bij dagblad Trouw, later bij het Brabants Dagblad. Ruggenberg debuteerde in 2006 als schrijver met Het verraad van Waterdunen , waarvoor hij prompt de Vlag en Wimpel van de Griffeljury ontving. Dat boek verhaalde over de Tachtigjarige Oorlog, gecombineerd met historische feiten over Nederlandse kindslaven in het Spaanse leger.

Rasverteller

Ruggenberg begon met schrijven toen hij een boek vond in een antiekzaak in Eindhoven, zo gaf hij in in een interview in 2013 in deze krant: ,,Ik las al op zeer jonge leeftijd historische romans, ik vond geschiedenis altijd al heel boeiend. Ik kocht in Eindhoven in een antiekzaak een uitgave van Flavius Josephus. Joods geschiedschrijver. Alle prenten waren uit het boek gescheurd. Koste een paar tientjes. En er staan fant-tast-tische verhalen in, Prachtig gewoon. Toen wist ik: zo moet je verhalen vertellen, zo wil ik geschiedenis zien en zo wil ik schrijven.”