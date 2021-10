Jeugdig, enthousiast, levendig én benaderbaar, de nieuwe dirigent van de philharmonie

Zijn vuurdoop bij de philharmonie in Muziekgebouw Frits Philips in Eindhoven doorstond Duncan Ward glansrijk. Na afloop waren de superlatieven niet van de lucht. De 32-jarige dirigent brengt dan ook een totaal andere energie mee dan zijn voorgangers. Hangt er om veel dirigenten iets magisch of mythisch, al dan niet zelf gecreëerd, om Ward hangt de prettige aura van jeugdig enthousiasme, levendigheid en, heel belangrijk, benaderbaarheid.

,,De energie over en weer is top’’, zegt alleskunner maar bovenal musicus Ward. Tien weken verspreid over het jaar gaat de Brit doorbrengen in Eindhoven, waarvan vele uren in volgens hem een van de mooiste concertzalen van Europa.

Quote Als de zaal de muziek niet draagt, is de helft van de magie al bij voorbaat verloren. Duncan Ward

,,Weten jullie wel hoe mooi die zaal klinkt! Ruim maar toch intiem, warm en helder tegelijkertijd. Er zijn veel steden die als stad misschien meer te bieden hebben dan Eindhoven, maar waarvan de concertzaal niet kan tippen aan Muziekgebouw Frits Philips. Als de zaal de muziek niet draagt, is de helft van de magie al bij voorbaat verloren.”

Van welke muziek gaat zijn hart sneller kloppen? Hij denkt na, zonder lach, serieuze vraag. Er is veel dat hem trekt, maar Jeux van Debussy komt bovendrijven. ,,Een fantastisch werk met een complexe structuur, waarin musici en dirigent op scherp moeten staan. Dat was het eerste werk dat ik hier dirigeerde en er was meteen een klik.”

Speciaal plekje

Elke componist brengt een eigen sfeer mee. De Franse boeit hem hogelijk, de muziek van zijn landgenoot Elgar (‘muziek van het hart’) neemt een speciaal plekje in, ook Brahms, en vooral de in oktober geprogrammeerde poëtische derde symfonie raakt hem altijd diep.

,,Brahms is voor een orkest back to basic. Bij Brahms komen alle symfonische kwaliteiten in hun meest pure vorm tot uitdrukking, voor Brahms heb je muzikale intelligentie nodig. Ik ben blij dat we deze symfonie maar liefst zeven keer kunnen spelen. Dat betekent dat we er echt ín kunnen duiken en dat we de tijd hebben om samen te groeien.”

Welke werken hij zeker wil doen ? Weer een rimpel in plaats van de lach. Een hele trits componisten en werken komt langs, hij blijft steken bij Mahler V (‘die doen we volgend seizoen’), Bruckner VI (‘weinig gespeeld maar net zo mooi als VII en VIII’) en Taras Bulba van Janácek (‘niet zo bekend, maar heel uitdagend’).

Quote De dingen die ik buiten de muziek om doe, zijn een bron van inspiratie voor de muziek zelf. Dacht je dat Brahms de hele dag alleen maar achter zijn piano of velletjes muziekpa­pier zat te koekeloe­ren? Duncan Ward

Geen muziek, geen lucht. Zo simpel is het in het leven van Ward. Toch heeft hij meer passies. Hij kookt, leest en sport graag en is graag in de natuur. ,,Ik ben geen wereldvreemd type en dat zal ik ook nooit worden. De dingen die ik buiten de muziek om doe, zijn een bron van inspiratie voor de muziek zelf. Dacht je dat Brahms de hele dag alleen maar achter zijn piano of velletjes muziekpapier zat te koekeloeren? Muziek staat niet op zichzelf, het is mijn taal, maar input van andere kanten van het leven is noodzakelijk.”

Wat gaat de kenmerkende Ward-sound worden? De lach is er weer. ,,Ik ga in ieder geval risico’s nemen en me niet stuk staren op de juiste noten. Ik wil de passie waarmee de componist zijn muziek schreef, laten voelen. Ik wil concerten creëren waarbij de musici vergeten dat ze noten spelen en de luisteraar vergeet dat ie aan het luisteren is. Ik wil de kern van de muziek overbrengen, zodat de muziek er met ons vandoor gaat.”

Geen muziek, geen lucht. Zo simpel is het in het leven van Ward, op deze foto tijdens zijn eerste uitvoering als vaste dirigent van de Philharmonie Zuidnederland.