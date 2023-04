Jeugdige backpackers ontdekken Azië: ‘Het heeft echt mijn hart gestolen’

Niet dansen op het podium, maar van boven naar beneden aan Bommelse kerktoren

ZALTBOMMEL - De Sint-Maartenskerk in Zaltbommel is komend weekend het decor van een bijzondere voorstelling. Niet een beetje vanuit de verte op de achtergrond, maar heel letterlijk tijdens een afdaling. ,,Het is een fusie tussen bergklimsport en dans.’’