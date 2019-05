Jeugdzorg kraakt in zijn voegen: ‘Een beschaafd land kan dit niet laten gebeuren’

interviewDEN BOSCH - Of het niet frustrerend is om baas te zijn in de jeugdzorg? Altijd getouwtrek over geld. De ongeremde bureaucratie. Overbelaste medewerkers die moeten dealen met steeds zwaardere hulpvragen. Verwijten van buiten over de ‘puinhoop’ bij Jeugdbescherming Brabant. ,,Weet u, ik heb in het verleden bij een groot advies- en accountantsbureau gewerkt. Maar wat ik nu doe, is maatschappelijk relevant. Dit gaat over kwetsbare kinderen, het doet ertoe. Dat motiveert en geeft energie.”