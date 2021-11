Johan van Laarhoven knokt voor schadeclaim ‘én voor de waarheid’

In een civiele procedure probeert de 60-jarige Tilburger munitie te vinden voor zijn overtuiging dat het Nederlandse Openbaar Ministerie verantwoordelijk is voor de 5,5 jaar die hij in Bangkok uitzat in een overvolle, smerige gevangeniscel. Die procedure begon al in de tijd dat hij nog vastzat in Thailand, maar nu hij weer vrij man is, kon hij ook zelf aanwezig zijn in de rechtbank.