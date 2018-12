John liep trauma's op tijdens zijn politiewerk: ‘Genezen zal ik nooit. Ik heb levenslang’

Rico Verhoeven verrast verkleed als CliniClown de zieke kickboks­fan Luca (8)

6:45 Kickbokser Rico Verhoeven was zaterdag als CliniClown te zien in het EO-programma Zet 'm Op. In de eenmalige show is te zien hoe hij de zieke kickboksfan Luca Blom (8) verrast.