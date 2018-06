John van den Heuvel is opnieuw klaar met Twan Huys: 'Wij komen niet naar RTL Late Night'

EINDHOVEN - Televisiepersoonlijkheid John van den Heuvel is niet onder de indruk van de excuses die Twan Huys maakte over zijn reactie op een verkeerd gevallen grap van Tommy Wieringa. ,,Mijn collega's van De Telegraaf zijn woest", beweert de Eindhovense misdaadverslaggever.

Twan Huys zegt spijt te hebben dat hij niet heeft ingegrepen toen Tommy Wieringa een grap maakte over de aanslag op de Telegraaf. Dat zei hij in een opgenomen verklaring bij RTL Boulevard.

Afstand

"Achteraf gezien had ik afstand moeten nemen van de uitspraak en ik betreur het zeer dat ik dat niet heb gedaan", zei Huys. Misdaadverslaggever van De Telegraaf John van den Heuvel, die aanwezig was in de Boulevard-aflevering, was niet onder de indruk.

"Ik raakte een beetje geprikkeld dat een directe collega van ons er een beetje schaapachtig bij stond. Mijn collega's van De Telegraaf zijn woest", zei Van den Heuvel.

De Eindhovenaar gaf aan dat hijzelf, misdaadjournalist Mick van Wely, rechtbankverslaggever Saskia Belleman en hoofdredacteur Paul Jansen er niet over peinzen om straks aan te schuiven in het nieuwe seizoen van RTL Late Night, dat gepresenteerd wordt door Huys.

'Dat werd tijd'

Tommy Wieringa was dinsdag op het congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in Maastricht om te spreken over 'de grens'. Dat was het thema van de bijeenkomst, waar het ging over bedreigingen aan het adres van bestuurders. Toen gespreksleider Twan Huys de aanslag op De Telegraaf ter sprake bracht, reageerde Wieringa met: "Nou dat werd tijd'', wat tot gelach in de zaal leidde.

In tegenstelling tot Huys, heeft Wieringa geen spijt: "Iedereen in de zaal begreep dat het een grap was'', zei hij woensdag. "De Telegraaf is niet mijn krant, maar ik dacht dat ze daar wel tegen een stootje konden. Het was een aanslag op een deur. Het is wat anders als mensen gewond waren geraakt.''

Moeizame relatie