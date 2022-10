Jonge ondernemers als Frank (16) en Mathijs (20) zijn in opmars: ‘Ik mag een Ferrari kopen, maar ik doe het niet’

Gelukkig getrouwd Diamanten paar Harrie en Annie: ‘We doen alles samen, anders loopt het spaak’

De jonge Harrie van de Griendt en Annie van Eyndhoven woonden bij elkaar in de straat in Deuteren. Maar de eerste ontmoeting was op een dansfeest in Vlijmen. Deze week is het Bossche bruidspaar zestig jaar getrouwd.

5 oktober