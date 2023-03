Jonge Roosendaalse elektrotechnicus mag zich nu ‘techniekheld’ noemen

Community Art in Leemkuilen: ‘Nu al enthousi­ast en er is nog geen kunstwerk te bekennen’

BEST - Community Art is een Bests kunstproject dat mensen in wijken met elkaar verbindt. Na Wilhelminadorp en Naastenbest is Leemkuilen aan de beurt. De bewoners zijn nu al enthousiast, terwijl er nog geen kunstwerk te bekennen valt.