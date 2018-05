Jongen (16) in levensgevaar na ernstige aanrijding op A27: 'Hij fietste over vluchtstrook'

Klungelige tafelsprin­ger slaat toe op terras Happy Italy, eigenaar verrast door filmpje

10 mei EINDHOVEN – Het terras van restaurant Happy Italy in Eindhoven is onlangs het doelwit geweest van vandalisme. Een nog onbekende jongen is daar in het pikkedonker over een stel tafels gelopen. Beelden van zijn klungelige actie circuleren op het internet.