Jongen (17) uit Eindhoven ernstig gewond bij steekincident op Stationsplein

50PLUS nauwelijks actief in Brabantse Staten: 'Alles wordt toch weggestemd'

13:18 DEN BOSCH - De Brabantse 50PLUS-fractie diende in 2017 geen enkele keer zelfstandig een motie of amendement in en is daarmee (logischerwijs) de meest passieve partij in Provinciale Staten. Volgens fractieleider Wim van Overveld heeft dat een reden: ,,Het kost alleen maar tijd en ze worden toch wel weggestemd."