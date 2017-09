Jongen mishandeld door grote groep in Breda, burgemeester spreekt afschuw uit

BREDA – ,,Vreselijke beelden. Met beelden en verhalen van getuigen kunnen daders worden aangepakt.'' Met deze woorden reageert burgemeester Paul Depla van Breda via Twitter vol afschuw op een filmpje dat dit weekeinde op social media is verspreid .

Op dat filmpje is te zien hoe een pas 13-jarige jongen uit Breda afgelopen donderdag door een grote groep jongeren in elkaar geslagen is bij een park in de Namenstraat in de wijk Hoge Vucht. Op het filmpje, dat inmiddels van Facebook is verwijderd, was te horen hoe de daders elkaar ophitsten en toejuichten.

Ziekenhuis

Toen agenten donderdag na de melding van een vechtpartij bij het park aankwamen, waren de meeste jongeren er al vandoor gegaan. Daardoor konden er toen, maar ook later nog geen aanhoudingen verricht worden.

Het slachtoffer moest naar het ziekenhuis gebracht worden om zich te laten behandelen. Daarna deed hij aangifte. Hij maakt het naar omstandigheden goed, zo heeft zijn vader laten weten. Verder willen hij en zijn familie niet reageren. Een woordvoerster van de politie meldt: ,,Wat ik begrepen heb, is dat het lichamelijk letsel bij de jongen niet dusdanig dat hij in het ziekenhuis moest blijven. Maar hoe het op het mentale vlak met hem gesteld is, kan ik niet zeggen. Uiteraard houden we contact met zijn familie en is het onderzoek in volle gang.''

Quote Bizar dat dit gebeurt met 30 mensen er omheen. Thierry Aartsen

Getuigen

De politie doet een dringende oproep aan getuigen om met hen in contact te treden. En aan de omwonenden die de mishandeling ook gefilmd hebben, vraagt de politie om deze films over te dragen aan hen in plaats van dit via social media te verspreiden.

Een kennis van de familie van het slachtoffer deelde vrijdagavond het bewuste filmpje op Facebook, juist om politie én familie te helpen, zegt hij. Hij schrok van de impact. ,,Ik heb een paar duizend reacties gekregen.'' Het meer dan 5.000 maal gedeelde filmpje zou op Facebook volgens hem meer dan 300.000 keer bekeken zijn. Ook allerlei websites namen het over.

Felle reactie