Jongens schrikken zich wild: 'Is dat de burgemeester?'

Sanne Kortooms droom van eerste lange speelfilm komt dichterbij

12:01 DEN BOSCH - De locatie voor de film had ze als eerste. Een afgelegen plek op een heuvel in een Noord-Frans dorpje bij Verdun aan de grens met België. Op het erf staat altijd de bijl in het hakblok. In de tuin in een hokje bovenop de beerput is de wc. ,,Ik kom daar al vanaf mijn tiende jaar, het is het huisje van een kennis", zegt Sanne Kortooms. ,,Het is een prachtige, stille plek, maar ook erg afgelegen. Ik vond het er altijd superspannend."