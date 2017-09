Jongetje (4) zwaargewond na val uit raam bij Brabantse opvang

HELMOND - Bij een val uit een raam van de derde verdieping is een jongen (4) maandagavond zwaargewond geraakt. Dat gebeurde rond 18.00 uur bij De Koning aan het Brevierpad in Helmond. Het gaat om een cliënt van Stichting Maatschappelijke Opvang (SMO).

Volgens de politie was de jongen aan het spelen in een kamer toen hij op een gegeven moment op de vensterbank stond en tegen het raam leunde. ,,Het raam had geen vergrendeling, zoals de jongen dacht", zegt een politiewoordvoerder. "We hebben geen enkele aanleiding dat er sprake is van iets anders dan een ongeval." De politie doet verder geen onderzoek.

Twee ambulancewagens waren aanwezig, net als een traumahelikopter. De jongen is met zware verwondingen onder begeleiding van een trauma-arts met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. "Hij was op dat moment wel bij kennis", zegt een woordvoerder. De politie zegt niet te weten hoe het met de jongen gaat.

'Bij kennis'

Volgens SMO-directeur Bart Hendriks gaat het om een cliënt van Stichting Maatschappelijke Ondersteuning. ,,Het gaat om een jongen van vier die uit het raam is gevallen. Het slachtoffer is op het gras terecht gekomen. In het ziekenhuis was hij nog bij kennis. We gaan grondig onderzoeken wat er precies is gebeurd", aldus Hendriks.

In De Koning biedt SMO onder andere begeleid wonen aan jongeren, vrouwen in crisisopvang, vrouwen met kinderen, tienermoeders, en zelfstandig wonen met begeleiding.

Het voormalig klooster Christus Koning in Helmond bood tot 2009 onderdak aan asielzoekers. Onlangs is het gerenoveerd tot combinatiegebouw waarin Woningbouwvereniging Bergopwaarts jongeren huisvest in 29 zelfstandige woonunits. Daarnaast is er een centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie (Herlaarhof) en zit er speciaal (voortgezet) onderwijs (De Zwengel).

