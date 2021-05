Joods monument in Cuijk beklad met witte verf en tekst ‘Free Palestina’: ‘Echt respectloos’

Schijndel­se manege in november in teken van Alle Remmen Los Inschuur, ‘Het zweet zal van de muren druipen’

13 mei SCHIJNDEL - Nadat het in 2020 niet kon vanwege corona, volgt op zaterdag 20 november de tweede editie van het muziekfestival Alle Remmen Los Inschuur in manege De Molenheide in Schijndel. Op het programma staan Rowwen Hèze, BZB, The Wetnecks (VS), WC Experience, Mooi Wark, Høken met de Heinoos en Jaman dut Voedertietels.