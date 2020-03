Joost Boons, de eerste coronapatiënt van Nederland zag ze denken: ‘O, dat is d’n dieje’

De bescherm­hei­li­ge tegen epidemieën heet Sint Corona

26 maart DEN BOSCH - Nee, het Bossche bisdom heeft nog geen aparte aandacht geschonken aan de beschermheilige voor epidemieën. Het is een 16-jarig meisje dat in het jaar 177 de marteldood stierf. Haar naam? Sint Corona. Er is een speciaal gebed ter ere van haar en in Utrecht vraagt een parochie om haar dezer dagen aan te roepen.