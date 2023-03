Jubileumfeest bij EHBO in Dorst, met gouden gemeentespeld voor kartrekker Marion Tensen

De EHBO-vereniging Dorst bestaat 75 jaar, dat werd gevierd in dorpshuis De Klip, met Tensen die even in de schijnwerpers werd gezet. Ze staat al ruim 20 jaar elke dag klaar voor de vereniging, waar ze nu 10 jaar voorzitter van is. De EHBO-afdeling is springlevend, en dit is volgens Van der Zanden zeker te danken aan haar inzet.