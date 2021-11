Judith en Marian zijn burgemeester in Brabant, maar Terneuzen voelt nog steeds als 'tuus’

We hebben op vrijdag afgesproken in Raamsdonksveer, in het gemeentehuis van Geertruidenberg. In de avond zullen demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge de teugels weer stevig aantrekken, zoveel is wel al duidelijk. Het zijn moeilijke weken voor Marian (45) en Judith (43); er wachten ongetwijfeld impopulaire besluiten in verband met de opleving van het coronavirus. Carnavalminnend Brabant houdt zijn hart vast. Tel daar de onzekerheid over het doorgaan van tal van andere activiteiten bij op en je mag rustig stellen dat het ook voor burgemeesters onrustige tijden zijn.