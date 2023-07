Juichen voor Jonas, houden van Wout: Boxmeer loopt voor het eerst sinds 1999 massaal uit voor de gele trui

Fotoserie Tourwin­naar Jonas Vingegaard wint criterium van Boxmeer na kraambe­zoek bij Wout van Aert

Jonas Vingegaard heeft vanavond het criterium van Boxmeer gewonnen, nadat hij overdag nog even op kraambezoek was geweest bij de familie Van Aert. De winnaar van de Tour de France klopte zijn medevluchter Wout Poels in een sprint. Mike Teunissen won de sprint van het peloton en finishte als derde.