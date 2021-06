Jumbo belooft meer te doen aan ‘systematische uitbuiting’ van vrouwelijke arbeiders wereldwijd

Nieuwsover­zicht | Beekse Bergen neemt schade op na verwoesten­de brand - Buren restaurant willen dat terras eerder sluit

16 juni Het hoofdgebouw van het vakantiepark van de Beekse Bergen is woensdag volledig door brand verwoest. De brand ontstond door een gaslek. Opvallend veel slachtoffers van dodelijke ongevallen in Brabant blijken geen gordel te hebben gedragen. De provincie reageert geschokt op de cijfers. En PSV weet wie de tegenstander in de tweede voorronde van de Champions League is. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van woensdag.