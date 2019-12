Jumbo en Sligro bevechten elkaar vandaag voor tientallen miljoenen voor de rechter

Dat de famlie Slippens van Sligro en Van Eerd van Jumbo vandaag samen naar de rechtbank in Den Bosch rijden, lijkt niet zo aannemelijk. Ze komen weliswaar allebei uit Veghel, maar het zijn in ieder geval vandaag geen vrienden. En ook hun advocatenteams - Jumbo bijvoorbeeld laat zich verdedigen door het vrij prestigieuze De Brauw Blackstone Westbroek - zullen vast niet carpoolen vanuit Amsterdam, waar ze zijn gevestigd aan de Zuid-As. Advocaten laten zich immers niet graag door hun confrères in de kaarten kijken.

Vandaag dient in het Paleis van Justitie in Den Bosch de eerste zitting om de miljoenenclaim die het consortium Jumbo en Coop tegen de Sligro Food Group doet. Volgens Jumbo en Coop heeft Sligro een ‘onjuiste voorstelling’ van zaken gegeven voorafgaand aan de verkoop van de supermarktketen EMTÉ. Jumbo en Coop maakten in maart 2018 de overname van EMTÉ bekend. Ze betaalden uiteindelijk 410 miljoen euro voor de overname van de supermarkten, die al enkele jaren - dat was geen geheim - niet goed draaiden. Jumbo, zo verklaarde een woordvoerster tegenover het Brabants Dagblad, claimt ‘enkele tientallen miljoenen’.

Een Emte supermarkt. Jumbo en Coop kochten de keten in maart 2018.

Tijdens de zitting van vandaag draait het om het verzoek van Jumbo - dat overduidelijk het voortouw heeft - tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor. Dat is een procedure waarbij getuigen en betrokkkenen onder ede gehoord kunnen worden om voor de verzoeker - Jumbo dus - opheldering te verkrijgen over de feiten. Indien de rechtbank, na het horen van de twee partijen, medewerking verleent aan het getuigenverhoor, moet Jumbo beslissen of het de zaak doorzet en ook daadwerkelijk een claim indient tegen Sligro. De woordvoerster zegt dat Jumbo en Coop de uitkomst van het verzoek met vertrouwen tegemoet te zien.

Een vestiging van Jumbo.

Zowel Jumbo als Sligro willen nu niks kwijt over de zaak. Al eerder stelde Jumbo dat er aanwijzingen zijn dat de Sligro Food Group, voorafgaand aan de verkoop, een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven over de financiele positie en winstcijfers van EMTE. Sligro heeft al meermaals in het Brabants Dagblad gesteld dat het zich niet herkent in de verwijten van het consortium Jumbo/Coop. Sligro ‘bereidt zich voor op de volgende stappen in dit proces en ziet een eventuele juridische procedure met veel vertrouwen tegemoet.’