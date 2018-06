Jumbo haalt balletjes saté uit de schappen

'Grappige' VVD-bijeen­komst met Klaas Dijkhoff over vluchtelin­gen in Veldhoven valt niet goed

25 juni VELDHOVEN - Een speciaal opgericht ontvangstcomité gaat protesteren tegen ‘Stand-up politics’, dat de VVD maandagavond organiseert in D’n Burgemister in Veldhoven. Tijdens de avond doet fractievoorzitter Klaas Dijkhoff zijn visie over de toekomst van Nederland uit de doeken.