Jumbo mag getuigen verhoren in juridische strijd tussen Veghelse giganten

'Boskabou­ters’ halen in Boekel hun gelijk: na scepsis nu succes voor hun Ecodorp

2 februari BOEKEL - Een stelletje boskabouters in boomhutten. In Boekel heerste alom scepsis toen de eerste Ecodorpers in 2014 neerstreken in het dorp. Zes jaar later wordt er driftig gebouwd en groeit het respect voor de duurzame mini-samenleving van een eigenzinnig clubje doorzetters. ,,Zo geven we onze kinderen evenveel kansen als we zelf hadden.”