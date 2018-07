Jumbo roept breekbrood terug om fout in allergie-informatie

Is het droger dan ooit, of zeuren we er vooral meer over?

7:03 TILBURG - De droogte brengt onze tongen al weken in beweging. Maar is het écht zo erg, of zeuren we? We zéuren, zegt bioloog Frans Ellenbroek. Dat er even geen regen valt is lastig, maar tijdelijk. Dat de bodem door onze eigen handen structureel verdroogt, is veel erger. Maar daar heeft bijna niemand het over.