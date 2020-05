Jumbo schrapt banen op hoofdkantoor om logheid en bureaucratie terug te dringen

Van de 1300 banen op het Jumbo-hoofdkantoor in Veghel, verdwijnen er uiteindelijk 300. Hieronder vallen 180 ‘ondersteunende’ functies die Jumbo aan andere bedrijven wil uitbesteden, zoals personeelsadministratie en crediteurenbeheer. Het is de bedoeling dat deze medewerkers meegaan naar de bedrijven waarmee Jumbo in zee gaat. Verder sneuvelen er ook diverse functies in het management. Pakweg veertig banen verdwijnen door natuurlijk verloop, verwacht de supermarktketen. Tachtig medewerkers krijgen gedwongen ontslag. Met deze betrokken mensen wordt nog deze week individueel gesproken. De Ondernemingsraad is betrokken bij de ingrepen.