Jumbo-Visma domineert Tour de France met Veghelse miljoenen: ‘Onze winkels gaan nu écht geel kleuren’

Bossche Stadspen­ning voor Wim van de Donk, ‘de man met de saaiste baan ter wereld’

13 september DEN BOSCH - De Brabantse commissaris van de Koning Wim van de Donk heeft zaterdagavond de Stadspenning van Den Bosch gekregen. Dat gebeurde tijdens de eerste editie van The Funniest Festival Ever in de Brabanthallen, waar Van de Donk te gast was.