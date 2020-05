Justitie: alle opgepakte leden familie R. moeten vast blijven zitten

DEN BOSCH - Justitie wil alle vastzittende verdachten van de Osse woonwagen familie R. in voorlopige hechtenis houden. Dat blijkt woensdagmorgen bij een tussentijdse zitting in de rechtbank van Den Bosch.

Vorige week werd duidelijk dat alle verdachten die tijdens de Operatie Alfa zijn opgepakt, op zijn vroegst in het voorjaar van 2021 berecht kunnen worden. Maar justitie is er veel aan gelegen om tot die tijd alle verdachten in de cel te houden, bang als ze is dat de familie R. zich weet te 'hergroeperen’ en zich opnieuw op de drugshandel stort. De rechtbank besloot vorige week woensdag dat Martien R. en de zes medeverdachten die toen aan de beurt waren voor een tussentijdse zitting, inderdaad vast moeten blijven zitten.

Voorarrest

Vandaag is het de beurt aan zeven andere verdachten, van wie alleen de 75-jarige Martien van de P. op vrije voeten is. De rechtbank zal er later op de dag over beslissen, maar aan het begin van de zitting maakte justitie duidelijk dat ze alle andere zes verdachten in voorarrest wil houden. Daarbij gaat het om Tinus en Anjo R. (broers van Martien), Bea R. (schoonzus van Martien), Bart H. (schoonzoon van Martien), Driekus N. en Kaan D. De laatste is de man die op 8 juni 2018 een valse bekentenis aflegde over de moord op Peter Netten, die vier dagen eerder om het leven kwam bij een schietpartij bij het woonwagenkamp aan de Hoogheuvelstraat, het hoofdkwartier van de familie R.

Camerabeelden

Waar justitie vorige week onder meer bekend maakte dat het dna-sporen heeft gevonden op een aantal zware wapens die aan de familie worden toegeschreven, kwam het nu opnieuw met enkele nieuwe verdachtmakingen. Bijvoorbeeld dat op de heimelijk opgenomen camerabeelden bij het Osse kampje te zien is de 75-jarige Martien van de P. ‘handelingen uitvoerde’ met een automatisch vuurwapen.

Quote Heeft er iemand oren naar een uzi, een kleintje, een mooi ding? Bart H. tegen zijn schoonvader Martien R. , afgeluisterd gesprek, volgens justitie

Het door de politie verstopte microfoontje in een schuur van het woonwagenkamp, ving ook een gesprek op tussen Martien R. en zijn schoonzoon Bart H. ,,Heeft er iemand oren naar een uzi, een kleintje een mooi ding", zo zou de in Udenhout wonende H. aan zijn schoonvader gevraagd hebben. Enige tijd later waren volgens justitie vanuit de schuur geluiden te horen die ‘passen bij het verrichten van handelingen aan een automatisch vuurwapen van het model AR15/M16'.

Waarbij Bart H. gezegd zou hebben: ,,Als hier nu de snelle jongens om de hoek komen hé, dan weet je het wel.” Het antwoord van medeverdachte Martien N. , volgens justitie: ,,Dan gaan we allemaal naar binnen toe voor een jaartje of vijf, zes jongen.” Even later zou Bart H. zich hardop hebben afgevraagd of er wel gecheckt was of er geen ‘afluisterapparatuur’ in de schuur hing. Dat was dus wel het geval.

Gestolen auto-onderdelen