Justitie blijft doodsteken Jordy Gruijters (22) door 17-jarig meisje zien als noodweer: ‘Ze kon geen kant op’

Bossche Van Lan­schot-bank laat haar eigen slavernij­ver­le­den onderzoe­ken

DEN BOSCH - In hoeverre is de Van Lanschot-bank in Den Bosch opgericht met geld dat is verdiend met producten die door slaven werden verbouwd? Dat wil de bank zelf graag weten en daarom laat ze onderzoek doen.

17 december