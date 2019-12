Justitie eist 14 jaar cel tegen Toon N. na dodelijke schietpartij Aquabest

Goed nieuws voor Q-koortspa­tiën­ten: minister behoudt steunpunt Q-support

13:53 DEN BOSCH/DEN HAAG - Het steunpunt voor Q-koortspatiënten, Q-support, blijft bestaan. Minister Bruno Bruins schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer. In eerdere plannen zou Q-support er per 1 mei 2021 mee ophouden.