Justitie eist in hoger beroep hogere straffen tegen mannen Party King

UPDATEDEN BOSCH / BEST - De drie mannen die de leiding hadden bij 'rovershol’ Party King in Best, moeten volgens justitie zwaardere straffen krijgen dan de rechtbank in Den Bosch ze heeft opgelegd. In hoger beroep eiste het Openbaar Ministerie vandaag tien, elf en twaalf jaar tegen de mannen uit Kaatsheuvel, Waalwijk en Best.

Het drietal liep tegen de lamp tijdens de Operatie Trefpunt, een van de grootste politie-operaties tegen de georganiseerde misdaad in Brabant. De bezoekers van de Party King, een cateringbedrijfje op het industrieterrein in Best, werden ruim 2,5 jaar lang afgeluisterd en geobserveerd. Volgens justitie was het duidelijk dat het bedrijfje fungeerde als een ‘criminele marktplaats’ voor drugscriminelen. Op 4 april 2016 was de inval van politie en justitie. Op 124 locaties waren doorzoekingen, 56 mensen werden aangehouden.

‘Het was meer een bruin café’

Tegen Alfons G. uit Best werd twaalf jaar cel geëist. Bij het gerechtshof in Den Bosch verklaarde G. vorige week dat er inderdaad drugszaken werden besproken in de Party King, maar lang niet zo veel als justitie wil doen geloven. ,,Het was meer een bruin café” G. heeft van de rechtbank tien jaar cel gekregen en vindt zijn straf 'belachelijk hoog'.

Bert L. uit Waalwijk moet volgens het Openbaar Ministerie elf jaar krijgen in plaats van de negen die de rechtbank hem oplegde. Tegen de met ernstige gezondheidsproblemen kampende Rens H. uit Kaatsheuvel werd tien jaar cel geëist. De rechtbank legde hem acht jaar gevangenis op. H. was min of meer eigenaar van de Party King en erkende al in de eerste verhoren dat er in zijn bedrijfje zaken gebeurden die het daglicht niet konden verdragen.

Cocaïnetransport

Behalve de verdachten was ook het Openbaar Ministerie in hoger beroep gegaan. Vooral omdat de rechtbank niet bewezen achtte dat er vanuit Best ook een cocainetransport naar Engeland op poten was gezet. Justitie houdt vol dat dat wel het geval was.