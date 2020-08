Justitie eist in hoger beroep twaalf jaar voor doodschieten Daan Hoefs

Geertrui­den­berg is eerste plaats in Brabant waar carnaval 2021 is gecanceld

21 augustus GEERTRUIDENBERG - Als eerste plaats in Brabant heeft Geertruidenberg besloten carnaval in 2021 niet te vieren. “Met tranen in onze ogen", zegt voorzitter Kees van Oosterhout van de plaatselijke carnavalsvereniging. "Maar we konden in deze onzekere coronatijden niet anders besluiten.”